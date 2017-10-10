Посол США о выдаче виз гражданам Турции

В Вашингтоне не знают, как долго продлится приостановка выдачи неиммиграционных виз турецким гражданам, заявил в видеообращении посол США в Турции Джонки Басс, передает РИА Новости.

"Эта приостановка услуг не является визовым запретом для турецких граждан. Эта приостановка предназначена для рассмотрения новой процедуры подачи на визу. Если у вас есть действующая виза, вы все еще можете путешествовать в США. Если вы хотите подать на визу в другом посольстве или консульстве США за пределами Турции — вы спокойно можете это сделать", — сказал американский дипломат.

Басс отметил, что США "осознают, что приостановка в выдаче виз принесет неудобства людям". "Мы надеемся, что это не займет много времени. Но в настоящее время мы не можем предсказать, сколько времени займет рассмотрение этого вопроса", — добавил он.