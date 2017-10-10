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Ивана Трамп: "Это я - первая леди"

 

Пресс-служба первой леди США Мелании Трамп назвала заявления бывшей жены президента, Иваны, о своих отношениях с главой государства попыткой привлечь к себе внимание, сообщает CNN.

"Госпоже Мелании Трамп... выпала честь быть первой леди США. Она планирует использовать свой титул и роль, чтобы помогать детям, а не продавать книги. В заявлении бывшей жены, очевидно, нет сути, к сожалению, это всего лишь попытка привлечь внимание и шумиха в собственных интересах", - заявила директор по коммуникациям первой леди Стефани Гришэм.

В интервью ABC News, которое экс-супруга Трампа дала перед выходом своих мемуаров, Ивана похвасталась тем, что у нее есть прямой номер бывшего мужа в Белом доме. Она сообщила, что общается с Трампом раз в две недели.

"У меня есть прямой номер Белого дом, но на самом деле я не хочу звонить ему туда, потому что там Мелания, а я не хочу вызывать ревность или что-то такое, потому что, в сущности, я - первая жена Трампа, ясно? Я - первая леди, ясно?" - заявила Ивана в интервью. 

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