Причины нынешнего обострения казахстанско-киргизских отношений из Бишкека для haqqin.az проанализировал известный писатель и журналист Алексей Василивецкий.

Напомним, громкое заявление главы Кыргызстана Алмазбека Атамбаева, в котором он обвинил власти Казахстана в попытке вмешательства во внутренние дела его страны, вызвало широкий резонанс во всем мире. По мнению кыргызского президента, Астана поддерживает определенного кандидата на пост руководителя Кыргызстана.

МИД Казахстана сразу же отреагировал, выразив решительный протест и назвав высказывания главы Кыргызстана, учитывая дружественные отношения между двумя странами, недопустимыми. Казахстан напомнил и о финансовой помощи Бишкеку в размере $100 млн. Практически одновременно кыргызские власти объявили, что раскрыли заговор с вмешательством Астаны, целью которого была организация беспорядков во время голосования на президентских выборах 15 октября.

Комментируя происходящие события, А.Василивецкий подчеркнул, что это не первая попытка казахстанских властей вмешаться в их выборы. В прошлом также были кандидаты, которые после встречи с близкими к Назарбаеву казахстанскими олигархами, не считая средств, финансировали свою избирательную кампанию.

«На этот раз Атамбаев имел в виду кандидата в президенты Омурбека Бабанова, который поехал в Казахстан и неожиданно был принят самим Нурсултаном Назарбаевым. У Бабанова жена казашка, к тому же он в дружеских отношениях с некоторыми казахстанскими олигархами. Первый выпад против Атамбаева сделал сам Бабанов, голословно объявивший, что 65% избирателей поддерживают его кандидатуру и ему практически обеспечен выход во второй тур выборов. В ответ рассерженный Атамбаев привел данные трех независимых служб социологического опроса, свидетельствующие о том, что рейтинг Бабанова стабильно снижается», - рассказал А. Василивецкий.

У кыргызских властей имеются свидетельства того, что сторонники Бабанова обговаривали с криминальными авторитетами страны возможности устроить беспорядки в случае, если на выборах победит другой кандидат. Ставку на Бабанова делают и прозападные неправительственные организации, которые в прошлом получали солидные гранты от США и ЕС.

США не скрывают своей обиды на Атамбаева за то, что он вывел американские базы из Кыргызстана. Поэтому эти НПО и выступают в поддержку кандидата не от правящей партии, а в пользу этого самого Бабанова, убежден журналист.

Тем не менее он полагает, что до разрыва отношений между Астаной и Бишкеком дело всё же не дойдет. Обе страны находятся в одной организации - ЕАЭС - и там есть механизмы, позволяющие спокойно разрулить ситуацию.

«Однако не исключено, что в случае проигрыша Бабанова, а это с большой долей вероятностью произойдет, он попытается организовать какие-то акции. Бабанов уже призвал своих сторонников собраться у избирательных участков вечером в день голосования. Хотя устроить что-то массовое и оказать серьезное давление на власти ему не удастся - кыргызские власти научились быстро подавлять очаги беспорядков в стране», - уверен А.Василивецкий.

Конкретизируя интересы Казахстана в Кыргызстане, эксперт отметил, что, в первую очередь, это контроль над водными ресурсами, прежде всего кыргызстанская река Нарын, которая дальше по течению, в Казахстане называется Сырдарья. Контроль над этой водной артерией означает контроль над целой энергосистемой. Другой фактор - природные ресурсы Кыргызстана. Казахстанские компании уже разрабатывают ряд кыргызских месторождений полезных ископаемых. Не исключено, что Астана хочет получить какие-то другие богатые залежи.

«А еще Астана очень опасается транзита демократической власти. В Кыргызстане, несмотря на возможные подкупы, использование административных ресурсов, все же состоятся свободные выборы. Без консенсуса в обществе, победы в голосовании невозможно стать во главе этой страны. А в богатом Казахстане нет отработанных механизмов передачи власти. Там вообще власть никогда не передавалась. Свободные и справедливые выборы в Кыргызстане вполне могут раздражать кого-то в высших эшелонах власти в Астане», - говорит А.Василивецкий.

Резюмируя свой анализ ситуации, журналист отмечает, что Бабанов своими опрометчивыми действиями в период избирательной кампании свел на нет популярность среди электората. Зато велика вероятность, что на предстоящих выборах победит бывший премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.