В социальных сетях набирает популярность видео разговора между Верховным лидером Ирана аятоллой Хаменеи и пятилетним ребенком.

Ребенок показывает аятолле Хаменеи рисунок, после чего лидер Ирана на фарси задает ему несколько вопросов. После этого аятолла неожиданно переходит на тюркский (азербайджанский) язык и спрашивает ребенка: «Ты тюрок или перс?»

Мать ребенка говорит, что он является тюрком, но не говорит на родном языке. Реакция Хаменеи на это удивила многих.

«Фарси учат в школе и на улице. Вы у себя дома учите его тюркскому языку. Пусть знает оба языка», - сказал верховный лидер.





