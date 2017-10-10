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Экс-премьер будет работать в американской компании

 

Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон устроился на работу в американскую компанию First Data, занимающуюся электронными платежами, пишет The Guardian.

Кэмерон будет работать два или три дня в месяц. Он войдет в состав консультационного совета компании. Зарплата Кэмерона не разглашается. Газета отмечает, что это стало первой работой Кэмерона в частном секторе после его ухода из политики.

Гендиректор First Data Фрэнк Бизиньяно заявил, что Кэмерон - "один из самых авторитетных лидеров в мире, чей опыт и совет будут бесценными как для First Data, так и для клиентов компании".

Дэвид Кэмерон занимал пост премьер-министра Великобритании с 2010 по 2016 год.

 

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