Медведева в Алжире накормили финиками

Премьер-министр России Дмитрий Медведев находится с визитом в Алжире, сообщили в пресс-службе российского правительства.
Вместе с премьером принимающей стороны Ахмедом Уяхьей Медведев поехал в государственную резиденцию Зеральда. Там российского политика накормили молоком и финиками.
Во время визита планируются переговоры Дмитрия Медведева с Ахмедом Уяхьей, встреча с президентом страны Абдельазизом Бутефликой, а также беседы с председателями обеих палат парламента.
Dmitry Medvedev’s meeting with Algerian Prime Minister Ahmed Ouyahia pic.twitter.com/iHOZg65ksk— Government of Russia (@GovernmentRF) 9 октября 2017 г.