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Медведева в Алжире накормили финиками

 

Премьер-министр России Дмитрий Медведев находится с визитом в Алжире, сообщили в пресс-службе российского правительства.

Вместе с премьером принимающей стороны Ахмедом Уяхьей Медведев поехал в государственную резиденцию Зеральда. Там российского политика накормили молоком и финиками.

Во время визита планируются переговоры Дмитрия Медведева с Ахмедом Уяхьей, встреча с президентом страны Абдельазизом Бутефликой, а также беседы с председателями обеих палат парламента.

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