Эрдоган в Сербии

Белград украшен сербскими и турецкими флагами. Причиной этого стал визит в Сербию президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который мусульманской частью населения Сербии также рассматривается как историческое событие, сообщает ТАСС.

Эрдоган прибыл в Белград в понедельник вечером, где за неформальным ужином на правительственной вилле "Мир" встретился с президентом Сербии Александаром Вучичем. На вторник намечена официальная часть визита, подписание соглашений и встречи с представителями политики и бизнеса. В среду Эрдоган посетит город Нови-Пазар на юге Сербии, который считается идеологическим и политическим оплотом Анкары на Балканах.