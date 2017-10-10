Нефть снова дорожает

Цены на нефть эталонных марок в ходе азиатских торгов сегодня слабо растут, инвесторы продолжают ждать ежемесячного отчета ОПЕК в среду и Международного энергетического агентства в четверг.

Цена на нефть Brent на Лондонской бирже ICE Futures к утру 10 октября повысилась на 7 центов (0,13%) - до $55,86 за баррель.

Нефть WTI с поставкой в ноябре на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась на $0,08 (0,16%) - до $49,66 за баррель.

В понедельник Brent подорожала на $0,17 (0,3%) - до $55,79 за баррель, WTI - на $0,29 (0,6%) - до $49,58 за баррель. Подъем на нефтяном рынке поддерживали заявления генерального секретаря ОПЕК Мохаммеда Баркиндо о постепенной ребалансировке и министерства энергетики Саудовской Аравии о сокращении экспорта в ноябре.