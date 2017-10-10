Туркменбаши стал дважды героем Туркменистана

Президенту Туркмении Гурбангулы Бердымухамедову сегодня на заседании Совета старейшин в поселке Анау под Ашхабадом присвоено звание "герой Туркменистана" и вручен знак особого отличия — медаль "Алтын Ай" (Золотой месяц) передает РИА Новости.

Он удостаивается этой регалии второй раз. Впервые Бердымухамедов стал героем Туркменистана в октябре 2011 года. Решение вторично наградить главу государства высшей наградой страны принял Меджлис (парламент) Туркменистана, поддержанный в этом Советом старейшин страны.

Как сообщила председатель парламента республики Акджа Нурбердыева, от жителей страны поступило большое число просьб о присвоении Бердымухамедову звания героя Туркменистана, и Меджлис единогласно принял соответствующее решение.