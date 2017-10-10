По Саудовской Аравии выпустили баллистическую ракету

Йемен запустил баллистическую ракету в сторону Саудовской Аравии. Об этом сообщает телеканал Press TV в своем Twitter-аккаунте.

Отмечается, что ракета средней дальности типа «Кахир-2» упала в районе Джизан на юго-западе страны. О жертвах и разрушениях, произведенных взрывом, телеканал ничего не сообщает.

В Йемене на протяжении нескольких лет идет гражданская война. Одной из воюющих сторон являются боевое крыло хуситов — шиитское движение «Ансар Аллах» и лояльная бывшему президенту Али Абдалле Салеху часть армии, другой — войска изгнанного ими суннитского президента Абд Раббо Мансура Хади и возглавляемая Саудовской Аравией военная коалиция.