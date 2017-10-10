Подписаться на уведомления
 

В Астане арестован брат экс-главы КНБ Казахстана

 

Суд №2 Есильского района Астаны санкционировал арест сроком на два месяца в отношении Рустембека Дутбаева — брата бывшего главы Комитета нацбезопасности (КНБ) Казахстана Нартая Дутбаева, осужденного за разглашение госсекретов, сообщили в городском суде столицы РИА Новости.

На следующий день этот же суд санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей "уже в отношении подозреваемого Дутбаева Нартая Нуртаевича до 29 ноября".

В суде не уточнили, в совершении каких преступлений подозреваются Рустембек и Нартай Дутбаевы.

Как сообщалось, в сентябре Нартай Дутбаев был приговорен за разглашение госсекретов к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Кроме того, внесено было представление о лишении Дутбаева воинского звания генерал-лейтенант и государственной награды.

672 просмотров


Старости
В иранских тюрьмах продолжают гибнуть азербайджанские правозащитники
В иранских тюрьмах продолжают гибнуть азербайджанские правозащитники
Наша погода
Сегодня 23° / 16°
11 Окт 21° / 14°
12 Окт 19° / 14°
13 Окт 18° / 12°

Наши деньги
1 USD   =   1.7002 AZN
1 EUR   =   2.0011 AZN
1 RUB   =   0.0292 AZN

Новостная лента

В США создали антихакерскую коалицию
Напряженные выборы в ПАСЕ: за кого проголосует Азербайджан?
Азербайджанец попытался ввезти на себе в Грузию более двух килограммов золота
Манат возвращает доверие азербайджанцев
Умер Аллан Чумак
Число безработных в мире превышает 200 млн. человек
Житель Баку застрелил свою жену
Топливный кризис в Казахстане
Россия начала новую операцию в Сирии
В Астане арестован брат экс-главы КНБ Казахстана
По Саудовской Аравии выпустили баллистическую ракету
Азербайджанские позиции снова под обстрелом
Туркменбаши стал дважды героем Туркменистана
Нефть снова дорожает
Эрдоган в Сербии
В Дагестане ищут боевиков
Медведева в Алжире накормили финиками
Экс-премьер будет работать в американской компании
Аятолла Хаменеи: «Учите ваших детей тюркскому языку!» видео
Калифорния вновь горит
Назарбаев готовит нового президента для Кыргызстана комментирует для haqqin.az Алексей Василивецкий
Ивана Трамп: "Это я - первая леди"
Посол США о выдаче виз гражданам Турции
Леонид Радзиховский: «У России нет денег на армяно-российскую группировку войск» эксклюзив
Министр обороны Азербайджана поехал к Лукашенко за ракетной системой наши заметки
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться