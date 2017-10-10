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Топливный кризис в Казахстане

 

Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев уволил вице-министра энергетики Асета Магауова и заместителя правления нацкомпании «КазМунайГаз» Данияра Берлибаева, признав их виновными в разразившемся в стране топливном кризисе, сообщает «Спутник - Казахстан».

В ходе заседания правительства премьер потребовал от министра энергетики Каната Бозумбаева объяснить ситуацию с возникновением в сентябре этого года дефицита  самой ходовой марки бензина — АИ-92 на заправках страны. Выслушав доклады Бозумбаева, а также председателя правления нацкомпании «КазМунайГаз» Сауата Мынбаева, ссылавшихся на практическую остановку осенью двух крупных НПЗ на ремонт и повышение цены на бензин в соседней России, глава правительства назвал эти объяснения отговорками.

Сагинтаев подчеркнул, что не может принять аргументацию министерства энергетики, а также нацкомпании, под чьим управлением полностью или частично находятся все три крупных НПЗ республики.

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