Топливный кризис в Казахстане

Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев уволил вице-министра энергетики Асета Магауова и заместителя правления нацкомпании «КазМунайГаз» Данияра Берлибаева, признав их виновными в разразившемся в стране топливном кризисе, сообщает «Спутник - Казахстан».

В ходе заседания правительства премьер потребовал от министра энергетики Каната Бозумбаева объяснить ситуацию с возникновением в сентябре этого года дефицита самой ходовой марки бензина — АИ-92 на заправках страны. Выслушав доклады Бозумбаева, а также председателя правления нацкомпании «КазМунайГаз» Сауата Мынбаева, ссылавшихся на практическую остановку осенью двух крупных НПЗ на ремонт и повышение цены на бензин в соседней России, глава правительства назвал эти объяснения отговорками.

Сагинтаев подчеркнул, что не может принять аргументацию министерства энергетики, а также нацкомпании, под чьим управлением полностью или частично находятся все три крупных НПЗ республики.