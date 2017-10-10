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Число безработных в мире превышает 200 млн. человек

 

Число безработных в мире по состоянию на 2017 год достигло 201 млн человек, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 3,4 млн. Такие данные приводятся в обнародованном в понедельник докладе Международной организации труда (МОТ) «Занятость в мире и социальные перспективы 2017».

«Основная причина (такого положения дел. - Ред.) заключается в том, что не хватает инвестиций. Фирмы не инвестируют в своих сотрудников, активность замедляется. И это, в целом, влияет на уровень занятости, ухудшая его», — цитирует Finanz заместителя генерального директора МОТ Дебору Гринфилд.

При этом в докладе отмечается рост занятости на предприятиях малого и среднего бизнеса. За период 2003—2016  почти вдвое увеличилось количество постоянных сотрудников на таких предприятиях. Однако эта тенденция приостановилась за последние два года.

МОТ предлагает ряд рекомендаций по изменению данной тенденции. В частности, эксперты призывают разработать новые методики развития малого и среднего предпринимательства, улучшить ситуацию для всех предприятий, включая предоставление  доступа к финансированию недавно созданным структурам. Кроме того, предлагается проводить тренинги для штатных сотрудников в целях снижения затрат на их содержание увеличения продуктивности их деятельности. В документе указывается, что использование инновационных технологий также приводит к созданию новых рабочих мест и росту производительности труда.

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