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Умер Аллан Чумак

 

В Москве скончался целитель Аллан Чумак. Об этом сообщил в Facebook журналист Дмитрий Гордон.

«Несколько часов назад в Москве на 83-м году жизни скончался Аллан Владимирович Чумак — выдающийся целитель, писатель, философ и просто замечательный человек. Мы дружили 27 лет. Мне будет очень его не хватать. Светлая память!» — написал Гордон.

Чумак в конце 80-х — начале 90-х годов стал одним из самых известных целителей в России. Его телевизионные сеансы, во время которых он «заряжал» воду и другие субстанции, собирали перед экранами миллионные аудитории. При этом Чумак ничего не говорил и только шевелил губами.

Но в 90-х деятельность подобных целителей была в значительной мере ограничена приказом российского минздрава.

В 2000 году Чумак баллотировался в Самарской области на выборах в Госдуму, однако набрал чуть больше 3 процентов голосов избирателей.

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