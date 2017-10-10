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Манат возвращает доверие азербайджанцев

 

Банковские вклады населения в инвалюте в январе - августе 2017 года  в республике сократились на 16,1% - до 4 млрд. 977,1 млн. манатов, или на 72,2% от общего объема вкладов населения, сообщили агентству "Интерфакс - Азербайджан" в Центральном банке страны (ЦБА).

По итогам 2016 года удельный вес вкладов в инвалюте составлял 79,6%.

В целом за январь - август 2017 года банковские вклады населения сократились на 7,4% - до 6 млрд. 895,5 млн. манатов.

По данным Центробанка, объем вкладов населения в национальной валюте в январе - августе 2017 года вырос на 26,4% - до 1 млрд. 918,4 млн. манатов, или на 27,8% от общего объема вкладов.

На 1 сентября 2017 года объем банковских вкладов резидентов составил 6 млрд. 96,7 млн. манатов, нерезидентов – 798,8 млн. За январь - август 2017 года вклады резидентов сократились на 6%, нерезидентов - на 17,4%.

В целом на 31 августа 2017 года объем вкладов и депозитов в банках страны составил 21 млрд. 8 млн. манатов, что на 4,9% меньше аналогичного показателя на конец 2016 года.

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