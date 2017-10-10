Азербайджанец попытался ввезти на себе в Грузию более двух килограммов золота

Грузинские таможенники задержали на границе с Азербайджаном контрабандиста при попытке нелегального ввоза в страну золотых слитков общим весом 2,202 килограмма. Об этом сообщает служба доходов минфина Грузии.

Незадекларированное золото было обнаружено при личном досмотре мужчины. Общая стоимость контрабандного товара составляет 53 тысячи долларов.

В дополнение к теме: 7 сентября в Амурской области гражданин Китая попытался провезти через границу два килограмма золота в слитках, которые спрятал в специально вырезанных углублениях под стельками ботинок.