Напряженные выборы в ПАСЕ: за кого проголосует Азербайджан?

В Парламентской ассамблее Совета Европы сегодня состоится третий тур выборов президента. Накануне, после двух туров голосования, победителя определить не удалось. Об этом сообщил haqqin.az глава азербайджанской делегации в ПАСЕ Самед Сеидов.

С.Сеидов отметил, что пока не может назвать имя кандидата, за которого проголосует азербайджанская делегация.

"Пока идет голосование, мы не можем высказывать свою позицию", - сказал он.

Между тем 121 из 191 депутатов ПАСЕ в ходе вчерашнего голосования поддержали главу делегации Кипра Стеллу Кириакидис, 69 отдали голоса в пользу представителя Литвы Эмануэлиса Зингериса и 1 бюллетень остался неотмеченным.

При этом из источников в ПАСЕ haqqin.az стало известно, что азербайджанская, турецкая и украинская делегации, а также представители прибалтийских стран выступили против киприотки.

Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев назвал ситуацию с избранием председателя ассамблеи "напряженной". "На самом деле ситуация очень напряженная. Я вижу, что в группе Европейской народной партии существует серьезный раскол… Относительно кандидатов - Эмануэлис Зингерис точно не пророссийский. Это один из авторов независимости Литвы и один из друзей Украины, а Стелла Кириакидис — более нейтральная", — сказал Вл.Арьев журналистам.