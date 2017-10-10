В США создали антихакерскую коалицию

В США хакеры, губернаторы и ученые объединились для предотвращения потенциальных кибератак на электронные системы регистрации избирателей.

Как сообщает Reuters со ссылкой на осведомленный источник, в состав антихакерской коалиции вошли организаторы конференции Defcon в Лас-Вегасе в 2016 году, члены Национальной ассоциации губернаторов и американского Центра интернет-безопасности. В новом проекте предположительно также задействованы специалисты Атлантического совета и нескольких американских университетов.

Напомним, в январе 2017 года разведка США опубликовала доклад, в котором утверждалось, что Россия вмешивалась в ход президентских выборов 2016 года. Правительство США обвинило российских хакеров в совершении атак на 21 американский штат. Отмечалось, что хакеры смогли взломать систему только в штате Иллинойс и что в остальных штатах попытки взлома провалились.