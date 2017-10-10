В Сирии разбился российский бомбардировщик

Российский фронтовой бомбардировщик Су-24 во вторник потерпел аварию при взлете с аэродрома Хмеймим в Сирии. Весь экипаж воздушного судна погиб, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций минобороны России.

"Десятого октября при совершении разгона на взлет с аэродрома Хмеймим (Сирия) для выполнения боевой задачи выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и разрушился самолет Су-24. Экипаж самолета не успел катапультироваться и погиб", — заявили в военном ведомстве РФ, указав, что в результате аварии разрушения каких-либо наземных объектов не произошло.

Согласно докладу с места происшествия, причиной ЧП могла стать техническая неисправность машины, сообщили в минобороны.