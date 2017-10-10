Как ребята из Ясамала пошли воевать против Асада

Граждане Азербайджана, отправившиеся на «джихад» в Сирию, как правило, были знакомы друг с другом. Кто-то из них попал в «Джебхат ан-Нусру», кто-то - в отряд «Азербайджанский джамаат», а некоторые оказались под началом командира отряда ИГИЛ «Мухаджирун» Омра Шишани (Тархан Батирашвили, убит 10 июля 2016 года в результате авианалета ВВС США. – Ред.).

Материальную помощь «моджахедам», пожелавшим отправиться на войну в Сирию, оказывал 40-летний Сулейман (его личность следствием не установлена. – Ред.), а сборным пунктом их был дом Рашадата Гасымова по прозвищу «Абдул Рашид».

Одним из тех, кто прошел через этот сборный пункт был Афиг Гахраманов, судебное следствие по уголовному делу которого завершено в Бакинском суде по тяжким преступлениям. Еще одним подсудимым по этому делу проходил Рашадат Гасымов. Председательствовал на процессе судья Рахиб Салманов.

Следствием было установлено, что Афиг Гахраманов в марте 2013 года отправился в Сирию, где присоединился к одному из отрядов террористической группировки ИГИЛ. Деньги на дорогу ему дали Р.Гасымов и Сулейман. Однако пробыв 20 дней в Сирии, А.Гахраманов решил вернуться в Азербайджан.

В ходе следствия было также установлено, что Р.Гасымов поддерживал связь по Skype с Рамалом Абиловым, Фуадом Халилзаде и Сулейманом.

Обвиняемый А.Гахраманов признал себя частично виновным и рассказал суду, что в 2012 году познакомился в мечети, а потом и подружился с неким Вусалом. В 2013 году этот Вусал позвонил ему и сказал, что находится в Турции, откуда планирует перейти в Сирию и вступить в ряды террористов. Афиг Гахраманов попросил друга подождать его, уверив, что найдет деньги на дорогу и присоединится к нему.

За деньгами Афиг Гахраманов обратился к своему знакомому Рашадату Гасымову. Тот пригласил его к себе домой, сказав, что туда придут и другие «моджахеды», которые тоже хотят отправиться в Сирию.

«Я пришел домой к Рашадату. Там, кроме его семьи, были Назим, Сулейман, Шахин, Осман и Сабухи. Сулейман похвалил меня за желание присоединиться к джихаду и дал мне на дорогу 350 манатов. На следующий день я на автобусе отправился в Турцию», - сообщил суду А. Гахраманов

В Турции А.Гахраманов встретился со своим другом Вусалом, и они вместе перешли турецко-сирийскую границу и присоединились к отряду Омара Шишани.

По словам подсудимого, ему хватило нескольких дней, чтобы разочароваться в происходящем в Сирии, и он принял решение вернуться в Азербайджан. Однако «командиры» отобрали у него паспорт, и ему пришлось сказать, что хочет и свою семью перевезти в Сирию.

«Деньги на дорогу обратно мне дал один азербайджанец, имя которого я не знаю. Он дал мне 100 долларов, и я отправился обратно. 24 марта 2013 года я вернулся в Азербайджан», - сказал А.Гахраманов.

Затем показания дал обвиняемый Рашадат Гасымов, заявивший, что виновным себя не признает.

Подсудимый утверждал, что с Афигом, Рамалом, Сабухи, Сулейманом, Вусалом и Низами познакомился в мечети поселка Гарачухур и потом они часто обсуждали происходящее в Сирии.

«По телевизору я видел, что солдаты Башара Асада воюют с мирным населением, и решил помогать тем, кто воюет против этого режима. Мы с друзьями хотели отправиться в Сирию и присоединиться к тем, кто воюет против Асада. Часто обсуждали, как это сделать, и вскоре Вусал и Зохраб отправились в Сирию. Оттуда они часто связывались со мной и звали приехать к ним, но я не поехал. Правда, несколько раз просто помог Афигу поговорить с Вусалом по Skype», - сообщил обвиняемый Р.Гасымов.

По его словам, Афигу Гахраманову отправиться в Сирию помог Сулейман.

«Сулейману лет сорок. Я не знаю, на какие средства он помогал семьям тех, кто уехал воевать в Сирию. Попросил Сулеймана помочь и Афигу, и он не отказал мне. Сулейман дал Афигу 350 манатов на дорогу. А примерно через месяц после этого я узнал, что Афиг вернулся в Азербайджан», - сказал Р.Гасымов.

Приговором суда Рашадат Гасымов осужден на 11 лет, а Афиг Гахраманов – на 10 лет лишения свободы.