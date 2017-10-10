Российские ВКС обрушили экономику ИГИЛ

ВКС России уничтожили экономическую инфраструктуру террористической группировки «Исламское государство» в Сирии, пресекаются попытки возобновления террористами добычи и реализации углеводородов. Об этом во вторник, 10 октября, заявил официальный представитель минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, передает РИА Новости.

«Источников финансирования закупок вооружения и боеприпасов, а также вербовки наемников у ИГ в Сирии нет», — добавил он.

При этом И.Конашенков отметил, что в западной части Ирака продолжает увеличиваться подконтрольная ИГ территория, так как туда непрестанно прибывают новые подкрепления боевиков.