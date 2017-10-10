Возглавляемая министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым делегация посетила Военную академию Республики Беларусь, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.
Министр был проинформирован о структуре, деятельности и основных задачах академии.
После ее ознакомления с оперативно-тактическим и стратегическим факультетами вуза делегации были продемонстрированы образцы вооружения, военной техники и других боевых средств, а также представлена обзорная информация об их назначении.