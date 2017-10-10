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В центре Баку снесли дома без суда и следствия видео

 

В Наримановском районе Баку сотрудники компании Evrostroy-SS снесли несколько частных домов, применив насилие в отношении местных жителей, даже не успевших спасти из них свои вещи.

Примечательно, что компания осуществила снос, несмотря на имеющееся решение Бакинского апелляционного суда о его  запрете в отношении как раз тех трех частных домов, которые и были порушены. Во время сноса между сотрудниками компаниями и жителями домов произошел конфликт, в ходе которого  одного из владельцев жилья попросту выволокли из его дома. Также подверглись оскорблениям со стороны работников Evrostroy-SS  местные пожилые женщины.

Жители квартала утверждают, что компания Evrostroy-SS, начавшая свою деятельность год назад, пообещала им квартиры в многоэтажном доме, который будет, будто бы, построен на месте снесенных частных домов. Но никто не озаботился тем, где будут жить люди, чьи дома уже снесены.

Также неизвестно, что будет, если эта, до сих пор никому неизвестная, компания обанкротится, не сможет продолжить строительство или попросту обманет жильцов снесенных домов. Кто тогда компенсирует им снесенное жилье? А ведь в договоре, заключенном между компанией Evrostroy-SS и жильцами снесенных домов, исполнительная власть Наримановского района указана гарантом.

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