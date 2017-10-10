Российская полиция нашла экстремизм в «Незнайке на луне»

Краснодарский блогер Михаил Малахов сообщил об интересе к нему правоохранительных органов за опубликованную им в соцсети цитату из книги Николая Носова «Незнайка на Луне».

Как рассказал Малахов «Открытой России», цитату, негативно описывающую поведение полицейских на Луне, он опубликовал в администрируемой им группе «Радикальные мечтатели» «ВКонтакте». (Опубликованный Малаховым отрывок — на иллюстрации.)

После этого на него якобы поступил донос, по которому он — согласно составу статьи 282 УК РФ — "разжигал ненависть" к социальной группе "сотрудники полиции".

По словам Малахова, в ответ на его вопрос, действительно ли следователь считает, что «Незнайка» может разжигать ненависть, ему ответили «В этом разберется лингвистическая экспертиза».

При этом ранее, как рассказал сам Малахов, он сотрудничал с проправительственными изданиями Russia Today и Life, на коммерческой основе вел группы для ДНР и ДНР, а также «писал статьи для «антимайданов». В последнее время он, однако, разочаровался в их идеологии, когда как турист съездил на Донбасс и «понял, сколько лжи сливается в Сеть и как быстро она распространяется».