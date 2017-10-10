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Туркменбаши написал две книги за несколько дней

 

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подарил 9 октября Совету старейшин экземпляры своей новой книги «Туркменистан – сердце Великого Шелкового пути», сообщает государственное информагентство ТДХ.

«Являясь огромным историческим наследием, Великий Шелковый путь, центральная логистическая инфраструктура которого возрождается именно в нашей Отчизне, служит мощным импульсом для взаимного сближения народов и стран, содействует налаживанию между ними политических, торгово-экономических, культурно-гуманитарных связей, способствует взаимопониманию и сотрудничеству, возникновению прочных основ взаимоотношений между странами, регионами и целыми континентами», - заявил президент Туркменистана на вручении своей книги. 

СМИ Туркменистана напоминают, что сразу по окончании прошедшей в стране Азиады, а именно 28 сентября с.г. была презентована книга Бердымухамедова «Спорт – это путь к дружбе, здоровью и красоте».

14 сентября президент начал писать книгу о лошадях, а ранее, 12 августа, помпезно презентовал книгу об МВД Туркменистана и работе в этой структуре своего отца Мяликгулы Бердымухамедова.

Не считая этих новинок, из-под пера главы Туркменистана вышло уже около 40 произведений, напоминает издание. Только за 2016 год Бердымухамедов написал 7 книг.

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