Дожди и сильный ветер в Баку

Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове будет преобладать переменная облачность, местами пройдут дожди. Возможен периодически усиливающийся северо-западный ветер, сообщает Министерство экологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Апшероне: ночью - 14 - 16°, днем - 16 - 20°; в Баку ночью - 14 - 16°, днем - 17 - 19° тепла.
Атмосферное давление повысится с 761 до 765 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью - 80 - 90%.
Согласно медико-метеорологическому прогнозу, до 11 - 12 октября понижение температуры и дождливая погода на Апшероне на фоне усиливающегося холодного ветра может неблагоприятно сказаться на физическом состоянии метеочувствительных людей.