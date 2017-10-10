Хакеры Ким Чен Ына украли секреты Сеула

Хакерам из Северной Кореи удалось взломать базу данных южнокорейских военных и извлечь из нее документы, содержащие совместные планы Сеула и Вашингтона на случай боевых действий с КНДР, пишет The Financial Times со ссылкой на представителя правящей партии Южной Кореи.

Согласно данным издания, среди украденных документов так называемый "Оперативный план 5015" (OPLAN 5015), разработанный Сеулом и Вашингтоном и подробно описывающий действия союзников по возможному устранению руководства КНДР.

Всего было украдено 235 гигабайт информации.