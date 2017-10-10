Роберт Просинечки договорился с Футбольной ассоциацией Словении

Главный тренер сборной Азербайджана по футболу Роберт Просинечки достиг предварительного соглашения с Футбольной ассоциацией Словении о том, что он возглавит сборную этой страны, сообщает haqqin.az со ссылкой на балканские СМИ.

Есть информация, что Просинечки уже заключил предварительное соглашение с руководством Футбольной ассоциации Словении. Сегодня Просинечки должен прибыть в Любляну, чтобы окончательно договориться со словенцами.

Ранее сообщалось, что хорватский специалист потребовал зарплату в 800 тысяч евро в год.

Сборная Словении не смогла пробиться на чемпионат мира-2018, заняв 4-е место в не самой сильной отборочной группе.

Сборная Азербайджана под руководством Просинечки, удачно стартовав в отборочном турнире, затем опустилась на 5-е место, на котором и завершила отборочный цикл.