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В Москве ищут напавших на журналистку Латынину

 

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о возбуждении уголовного дела об умышленном повреждении имущества после поджога автомобиля в Новой Москве, передает РИА «Новости».

«По результатам проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 167 УК «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», — сказала Волк.

По данным источника в правоохранительных органах, речь идет об автомобиле журналистки Юлии Латыниной.

Ранее Латынина заявила, что утром 3 сентября сгорел ее автомобиль. Она уверена, что причиной возгорания стал поджог. Вечером в тот же день стало известно, что полиция начала проводить проверку после поджога автомобиля.

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