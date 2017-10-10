В Москве ищут напавших на журналистку Латынину

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о возбуждении уголовного дела об умышленном повреждении имущества после поджога автомобиля в Новой Москве, передает РИА «Новости».
«По результатам проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 167 УК «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», — сказала Волк.
По данным источника в правоохранительных органах, речь идет об автомобиле журналистки Юлии Латыниной.
Ранее Латынина заявила, что утром 3 сентября сгорел ее автомобиль. Она уверена, что причиной возгорания стал поджог. Вечером в тот же день стало известно, что полиция начала проводить проверку после поджога автомобиля.