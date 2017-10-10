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Бинали Йылдырым: «Нам не нужно разрешение США»

 

Турция не намерена получать разрешение от США для задержания на территории республики каких-либо подозреваемых. Об этом, как сообщил телеканал NTV, заявил во вторник премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.

«Турция является правовым государством, которое не нуждается в получении разрешения от США, чтобы кого-то задержать», - подчеркнул он. По словам Йылдырыма, «никаких привилегий для подозреваемых из числа сотрудников дипломатических миссии США в Турции не будет».

Премьер также напомнил, что в США до сих пор находится глава организации ФЕТО, которую Анкара обвиняет в попытке переворота в июле 2016 года.

«Разве это укладывается в рамки отношений между союзниками?» - отметил глава кабинета министров.

4 октября был арестован сотрудник генконсульства США в Стамбуле турок Метин Топуз по обвинению в нарушении конституции и попытке сместить правительство Турецкой Республики. По данным следствия, Топуз связывался с бывшим турецким прокурором Зекерией Озом, который связан с ФЕТО и с полицейскими начальниками, аффилированными с фетхуллахистами. 8 октября США приостановили выдачу неиммиграционных виз во всех дипмиссиях на территории Турции, в ответ на это Анкара приняла точно такое же решение в отношении Вашингтона. При этом американский посол Джон Басс охарактеризовал ответ Турции как месть.

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Бинали Йылдырым: «Нам не нужно разрешение США»
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