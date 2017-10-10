Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд не перестает всех удивлять. Такое ощущение, что европейскому политику уже совершенно все равно, что подумают о нем, его высказываниях и действиях.

Как сегодня стало известно, генсек СЕ открытым текстом призвал вернуть российскую делегацию в сессионный зал ПАСЕ. Об этом написал председатель постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев в Facebook, передает УНН.

"Сегодня к нам в группу ЕНП (Европейская народная партия. – Ред.) пришел генсек СЕ Турбьерн Ягланд и с открытым забралом заявил, что после отказа России делать членские взносы у организации два выхода - сохранить свои ценности или сохранить сам Совет Европы", - сообщил Арьев.

Фактически такой постановкой вопроса Ягланд показал, что европейские ценности для него менее важны, чем организация под названием «Совет Европы», которая давно изжила себя.

Но это еще не все. Турбьерн Ягланд продолжает дискредитировать возглавляемый им же Совет Европы. На этот раз речь идет об Азербайджане - стране, которую генсек СЕ не любит, чего и не скрывает.

Именно поэтому он ничего и не сказал об Азербайджане в своей недавней статье по вопросам нацменьшинств и условий использования ими родного языка. Но зато похвалил …Армению. А ведь это страна, в которой национальных меньшинств попросту нет. Это - мононациональное государство, в котором даже разговоры об образовании на русском языке способны вызвать политический кризис.

Впрочем, ничего удивительного: каков Совет Европы, таков и его генсек.