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В Казахстане закрыли телеканал Симоньян

 

С 11 октября в Казахстане прекращается вещание восьми телеканалов, сообщает издание Фергана.

Среди них – Russia Today, RT Documentary и RT Documentary HD, а также Bloomberg, «Беларусь 24», KBS World, ATV ТВ и TV5. 

Согласно информации, названные телеканалы не зарегистрировали свои представительства в Казахстане, как того требует местное законодательство, и потому исключены из пакетов цифрового кабельного и спутникового вещания.

Информацию прокомментировала пресс-служба телеканала RT. Она отметила, что в Казахстане изменилось законодательство – теперь оно обязывает иностранный телеканал регистрировать местное представительство в сотрудничестве с казахстанским партнером (при этом последний должен иметь мажоритарный статус). «Мы посчитали затраты нецелесообразными на данный момент, тем более что у RT нет новостного вещания как на русском, так и на казахском языках», – заявила глава пресс-службы телеканала Алла Зеленова. 

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