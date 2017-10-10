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Племянник Кадырова возглавил ГАИ

 

Накануне Идрис Черхигов, племянник главы Чечни Рамзана Кадырова, был назначен главой республиканского ГИБДД и представлен личному составу чеченских дорожных правоохранителей. Прежний глава данного ведомства  Шамхан Денилханов получил перевед в аппарат республиканского МВД.

Представляя Черхигова, министр внутренних дел Чечни Руслан Алханов напомнил об опыте чиновника в работе на руководящих постах. "Идрис Черхигов является надежным соратником главы ЧР Героя России Рамзана Кадырова на пути первого президента ЧР Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова и знает его требования. Уверен, что с этим назначением эффективность работы ГИБДД повысится", - приводит слова Алханова сайт МВД по ЧР.

Также Руслан Алханов поблагодарил Шамхана Денилханова за верность курсу Ахмата-Хаджи Кадырова и достойное исполнение долга. Идрис Черхигов в ответ поблагодарил Рамзана Кадырова за доверие и заявил о намерении сделать все возможное для выполнения поставленных перед ним задач.

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