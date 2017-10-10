Испанский министр обвинил власти Каталонии в мятеже

Правительство Испании обвинило каталонские власти в восстании против правового государства. Об этом заявил во вторник министр экономики, промышленности и конкурентоспособности пиренейского королевства Луис де Гиндос Хурадо, передает ТАСС.

"Мы находимся на финишной прямой, и все теперь зависит от лидера Каталонии Карлеса Пучдемона", - отметил глава ведомства, чьи слова приводит газета El Pais. Министр добавил, что "весь Евросоюз поддерживает позицию испанского правительства" по каталонскому кризису.

"Это не вопрос независимости, это восстание против правового государства, которое является основой сосуществования в Испании и Европе", - подчеркнул де Гиндос Хурадо. "Я надеюсь, что вернется здравый смысл", - сказал он.

1 октября в Каталонии прошло голосование по вопросу о выходе автономии из состава Испании. В нем приняли участие 2,28 млн. из 5,31 млн. имеющих право голоса каталонцев, при этом 90,18% участников плебисцита высказались именно за независимость. Мадрид между тем считает данный референдум нелегитимным, отказываясь признать его результаты. В Барселоне же еще до голосования заявили, что плебисцит в непременном порядке будет иметь законную силу.