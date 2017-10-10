Азербайджанский посол на встрече с премьер-министром Пакистана

Пакистан решительно поддерживает Азербайджан в нагорно-карабахском конфликте и признателен азербайджанской стороне за поддержку, оказываемую в Кашмирском вопросе. Об этом сказал премьер-министр Пакистана Шахид Хакан Аббаси во время встречи с послом Азербайджана в этой стране Али Ализаде, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства АР.

Посол передал Шахиду Хакану Аббаси поздравления от президента Азербайджана Ильхама Алиева по случаю его избрания премьер-министром Пакистана.

А.Ализаде подчеркнул, что поддержка, оказываемая Азербайджану со стороны Пакистана в армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте, высоко оценивается государством и народом Азербайджана.

Он проинформировал премьер-министра о работе в сфере визитов высокого уровня, о подписанных двусторонних документах, практике упрощенного визового режима между двумя странами и последних их совместных проектах в торгово-экономической, энергетической сфере, сфере оборонной промышленности и др.

В свою очередь премьер-министр Пакистана попросил передать от него приветствия президенту Азербайджана и выразил удовлетворение высоким уровнем отношений между странами, при этом, однако, указав, что их взаимный товарооборот не соответствует существующему у сторон потенциалу и отметив необходимость усиления работы в данном направлении.