Подписаться на уведомления
 

Азербайджанский посол на встрече с премьер-министром Пакистана

 

Пакистан решительно поддерживает Азербайджан в нагорно-карабахском конфликте и признателен азербайджанской стороне за поддержку, оказываемую в Кашмирском вопросе. Об этом сказал премьер-министр Пакистана Шахид Хакан Аббаси во время встречи с послом Азербайджана в этой стране Али Ализаде, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства АР.

Посол передал Шахиду Хакану Аббаси поздравления от президента Азербайджана Ильхама Алиева по случаю его избрания премьер-министром Пакистана.

А.Ализаде подчеркнул, что поддержка, оказываемая Азербайджану со стороны Пакистана в армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте, высоко оценивается государством и народом Азербайджана.

Он проинформировал премьер-министра о работе в сфере визитов высокого уровня, о подписанных двусторонних документах, практике упрощенного визового режима между двумя странами и последних их совместных проектах в торгово-экономической, энергетической сфере, сфере оборонной промышленности и др.

В свою очередь премьер-министр Пакистана попросил передать от него приветствия президенту Азербайджана и выразил удовлетворение высоким уровнем отношений между странами, при этом, однако, указав, что их взаимный товарооборот не соответствует существующему у сторон потенциалу и отметив необходимость  усиления  работы в данном направлении.

350 просмотров


Старости
Министр обороны Азербайджана поехал к Лукашенко за ракетной системой
Министр обороны Азербайджана поехал к Лукашенко за ракетной системой наши заметки
Наша погода
Сегодня 27° / 16°
11 Окт 20° / 14°
12 Окт 19° / 13°
13 Окт 18° / 12°

Наши деньги
1 USD   =   1.7002 AZN
1 EUR   =   2.0011 AZN
1 RUB   =   0.0292 AZN

Новостная лента

Европарламент о Крыме, но не о Карабахе наша реакция, оперативно
Московская полиция задержала азербайджанца с наркотическими пряниками
Эксперт Минобразования Кямран Асадов: «Великая Армения - есть, а Кавказской Албании - нет»
Мехрибан Алиева на могиле у матери фото
Президент Чехии предложил России выкупить Крым
Украинский болельщик умер после поражения сборной
Представитель «Карабаха» получил важное назначение в Европе
США перебросили в Европу стратегические бомбардировщики
Ильхам Алиев не разбрасывается непроверенными фактами по следам выступления президента
Грузинские политики зачастили в Москву haqqin.az из Грузии
Ара Папян: «Вступление Азербайджана в Евразийский союз – негативное развитие событий для Армении»
Азербайджанский посол на встрече с премьер-министром Пакистана
Испанский министр обвинил власти Каталонии в мятеже
Племянник Кадырова возглавил ГАИ
В Казахстане закрыли телеканал Симоньян
Генсек Совета Европы открыто поддержал Россию и Армению наша реакция, оперативно
Бинали Йылдырым: «Нам не нужно разрешение США»
В Москве ищут напавших на журналистку Латынину
Просинечки уходит в Словению
Хакеры Ким Чен Ына украли секреты Сеула
Дожди и сильный ветер в Баку
Туркменбаши написал две книги за несколько дней
Российская полиция нашла экстремизм в «Незнайке на луне»
Компания Evrostroy-SS: «Жильцы за 40 квадратов требуют 400 тысяч манатов» обновлено
Центробанк о новом курсе доллара
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться