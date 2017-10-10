Ара Папян: «Вступление Азербайджана в Евразийский союз – негативное развитие событий для Армении»

Азербайджан тоже может стать членом Евразийского экономического союза. Об этом на встрече с журналистами 10 октября заявил руководитель аналитического центра «Модус Вивенди» Ара Папян, передает Новости Армении.

Членство Азербайджана в ЕАЭС, по его словам, само по себе явится показателем весьма негативного для Армении развития событий.

«Это значит, что давление, оказываемое на Армению, увеличится. Я не ожидаю каких-либо серьезных изменений от ближайшей встречи Сержа Саргсяна и Ильхама Алиева, которая, скорее всего, состоится», - заметил Папян, добавив к этому, что позиция Баку по карабахскому вопросу традиционно была жесткой, а к настоящему времени еще больше ужесточилась.

Вопрос, по мнению эксперта, заключается в том, как долго Армения сможет этому противостоять, причем в случае уступок со стороны Еревана армянская сторона окажется в еще более сложной ситуации.

«Об этом говорят даже российские эксперты. Любая территориальная уступка с армянской стороны приведет не к миру, а к войне», - добавил руководитель аналитического центра «Модус Вивенди».