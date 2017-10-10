Подписаться на уведомления
 

Грузинские политики зачастили в Москву haqqin.az из Грузии

Автор: Фридон Дочия, спецкор, Тбилиси 

Делегация парламентской оппозиционной фракции «Альянс патриотов» провела в российской столице переговоры с членами  парламентского комитета РФ по делам СНГ. Как стало известно, параллельно с этим у лидера «Альянса патриотов» Давида Тархан-Моурави состоялась в российской столице серия встреч

Это уже второй визит оппозиционной грузинской депутации в Россию за последние три месяца.

В центре Ада Маршания

В интервью haqqin.az член грузинской делегации Ада Маршания, вернувшаяся только что из Москвы, сообщила, что участники российско-грузинской встречи обсуждали возможности восстановления дипломатических отношений между Грузией и Россией. По мнению депутата без этого невозможно рассчитывать на решение главной грузинской проблемы, связанной с будущим Абхазии и Южной Осетии. С российской стороны в переговорах приняли участие глава комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев, председатель комитета по делам СНГ, соотечественников и евразийской интеграции Леонид Калашников. А. Маршания заявила, что она, как и остальные члены депутации остаются сторонниками прямых встреч с представителями Абхазии и Юной Осетии. 

- И говорить нужно напрямую не только с Сухуми и с Цхинвали, но и с Москвой. Если понадобится и с Вашингтоном тоже, - подчеркнула А.Маршания.- Cухуми и Цхинвали мы никогда не сможем вернуть в лоно Грузии без прямого диалога. Мы также потребуем от властей Грузии начать прямые переговоры с Россией в формате «НАТО - Грузия - Россия».

Нельзя сказать, что точка зрения А.Маршания и ее коллег по московским переговорам полностью разделяется грузинской общественностью. По этому поводу политолог Корнели Какачия говорит: «В Москве стараются поддержать «Альянс патриотов», надеясь таким образом расширить зону пророссийски настроенных сил. Активное позиционирование этих сил может дать определенный эффект и в их борьбе за власть в Грузии».

В свою очередь председатель парламентского комитета по обороне и безопасности Ираклий Сесиашвили вообще полагает, что «любая встреча, проведенная в Кремле, противоречит государственным интересам Грузии». Он следующим образом объясняет свое отношение к инициативе А.Маршания и ее коллег: «К сожалению, Россия не готова подчиниться международному праву, в связи с чем такого рода политические вояжи только укрепляют позицию оккупантов».

845 просмотров


Старости
Министр обороны Азербайджана поехал к Лукашенко за ракетной системой
Министр обороны Азербайджана поехал к Лукашенко за ракетной системой наши заметки
Наша погода
Сегодня 27° / 16°
11 Окт 20° / 14°
12 Окт 19° / 13°
13 Окт 18° / 12°

Наши деньги
1 USD   =   1.7002 AZN
1 EUR   =   2.0011 AZN
1 RUB   =   0.0292 AZN

Новостная лента

Московская полиция задержала азербайджанца с наркотическими пряниками
Эксперт Минобразования Кямран Асадов: «Великая Армения - есть, а Кавказской Албании - нет»
Мехрибан Алиева на могиле у матери фото
Президент Чехии предложил России выкупить Крым
Украинский болельщик умер после поражения сборной
Представитель «Карабаха» получил важное назначение в Европе
США перебросили в Европу стратегические бомбардировщики
Ильхам Алиев не разбрасывается непроверенными фактами по следам выступления президента
Грузинские политики зачастили в Москву haqqin.az из Грузии
Ара Папян: «Вступление Азербайджана в Евразийский союз – негативное развитие событий для Армении»
Азербайджанский посол на встрече с премьер-министром Пакистана
Испанский министр обвинил власти Каталонии в мятеже
Племянник Кадырова возглавил ГАИ
В Казахстане закрыли телеканал Симоньян
Генсек Совета Европы открыто поддержал Россию и Армению наша реакция, оперативно
Бинали Йылдырым: «Нам не нужно разрешение США»
В Москве ищут напавших на журналистку Латынину
Просинечки уходит в Словению
Хакеры Ким Чен Ына украли секреты Сеула
Дожди и сильный ветер в Баку
Туркменбаши написал две книги за несколько дней
Российская полиция нашла экстремизм в «Незнайке на луне»
Компания Evrostroy-SS: «Жильцы за 40 квадратов требуют 400 тысяч манатов» обновлено
Центробанк о новом курсе доллара
Еще одна компания Тельмана Исмаилова объявлена банкротом
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться