Делегация парламентской оппозиционной фракции «Альянс патриотов» провела в российской столице переговоры с членами парламентского комитета РФ по делам СНГ. Как стало известно, параллельно с этим у лидера «Альянса патриотов» Давида Тархан-Моурави состоялась в российской столице серия встреч.

Это уже второй визит оппозиционной грузинской депутации в Россию за последние три месяца.

В интервью haqqin.az член грузинской делегации Ада Маршания, вернувшаяся только что из Москвы, сообщила, что участники российско-грузинской встречи обсуждали возможности восстановления дипломатических отношений между Грузией и Россией. По мнению депутата без этого невозможно рассчитывать на решение главной грузинской проблемы, связанной с будущим Абхазии и Южной Осетии. С российской стороны в переговорах приняли участие глава комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев, председатель комитета по делам СНГ, соотечественников и евразийской интеграции Леонид Калашников. А. Маршания заявила, что она, как и остальные члены депутации остаются сторонниками прямых встреч с представителями Абхазии и Юной Осетии.

- И говорить нужно напрямую не только с Сухуми и с Цхинвали, но и с Москвой. Если понадобится и с Вашингтоном тоже, - подчеркнула А.Маршания.- Cухуми и Цхинвали мы никогда не сможем вернуть в лоно Грузии без прямого диалога. Мы также потребуем от властей Грузии начать прямые переговоры с Россией в формате «НАТО - Грузия - Россия».

Нельзя сказать, что точка зрения А.Маршания и ее коллег по московским переговорам полностью разделяется грузинской общественностью. По этому поводу политолог Корнели Какачия говорит: «В Москве стараются поддержать «Альянс патриотов», надеясь таким образом расширить зону пророссийски настроенных сил. Активное позиционирование этих сил может дать определенный эффект и в их борьбе за власть в Грузии».

В свою очередь председатель парламентского комитета по обороне и безопасности Ираклий Сесиашвили вообще полагает, что «любая встреча, проведенная в Кремле, противоречит государственным интересам Грузии». Он следующим образом объясняет свое отношение к инициативе А.Маршания и ее коллег: «К сожалению, Россия не готова подчиниться международному праву, в связи с чем такого рода политические вояжи только укрепляют позицию оккупантов».