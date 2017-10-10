«Этот год запомнится в истории Азербайджана как год серьезных экономических реформ», заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития девяти месяцев 2017 года и предстоящим задачам. По его словам, за 9 месяцев этого года в стране сделаны серьезные шаги в направлении экономических реформ, созданы всесторонние условия предпринимателям, обеспечено развитие стратегической дорожной карты, запущен механизм поощрения инвестиций. До сих пор подано более 200 документов о поощрении инвестиций, в результате частный сектор привлек в Азербайджан 1,7 млрд. манатов инвестиций. Наряду с этим, в стране был запущен механизм поощрения экспорта. И не случайно, согласно отражающему конкурентоспособность 140 стран отчету Всемирного экономического форума в Давосе, страна поднялась с 37 на 35 место, сохранив свое лидерство на пространстве СНГ.

На фоне сообщений СМИ о росте цен на многие продукты питания и ряд других товаров, прочих экономических неурядиц это может звучать несколько странно. Но глава государства, как известно, не любит разбрасываться пустыми фразами и непроверенными фактами. И он их привел в своем выступлении, чем и подтвердил свои слова.

А в этом году, действительно, были предприняты очень серьезные шаги в связи с экономическими реформами, обеспечено исполнение Стратегических дорожных карт, хотя в некоторых случаях и допускаются задержки. «Обеспечивается развитие предпринимательства. Полностью запущен механизм поощрения инвестиций. Должен отметить, что было выдано более 200 документов по поощрению инвестиций. В рамках этого проекта, этого направления в Азербайджан будет обеспечено инвестирование в объеме 1,7 млрд. манатов со стороны частного сектора. То есть, посмотрите, проведя эту серьезную реформу, мы привлекли в Азербайджан 1,7 млрд. манатов инвестиций частного сектора. Значит, мы давно должны были перейти к этому. Мы и в предыдущие периоды говорили о механизме поощрения инвестиций. Здесь были определенные преграды, определенные мнения. Но жизнь показывает, насколько правильным был этот шаг», - сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что уже запущен механизм поощрения экспорта , который также оказал серьезное влияние. Поэтому этот год и останется в истории Азербайджана как год серьезных экономических реформ. Сегодня в регионах, больших городах, в Баку большой размах обрели работы по благоустройству и созиданию.

Развитие промышленного производства, сельского хозяйства, создание промышленных зон – все это реальность. «Наша политика одобряется и поддерживается общественностью и предпринимателями», - подчеркнул президент.

Все это президент обосновал конкретными цифрами. Так, профицит внешней торговли Азербайджана отражает как экономические успехи страны, так и оказывает положительное влияние на курс национальной валюты - маната. Ненефтяная экономика выросла на 2,5%, что в целом является хорошим показателем. И такой успех, конечно, достигнут в результате той политики, которую правительство проводит за последние годы.

Развитие ненефтяной экономики правительство считает одним из своих приоритетов, поэтому рост ее можно считать не только показателем успешных реформ. Это также показатель того, что вопросы диверсификации экономики страны нашли свое успешное решение.

Ненефтяная промышленность успешно развивается, и за девять месяцев она выросла на 3,1%. Это достаточно высокий показатель проводимой в стране политики индустриализации. В частности, в последние годы наблюдается очень масштабное развитие в сфере сельского хозяйства, куда вкладываются большие инвестиции. Всестороннее развитие сельского хозяйства является приоритетом государства, и результаты в этой сфере подтверждают это. Сфера сельского хозяйства выросла на 2,8%.

После временного спада стал расти и внешнеторговый оборот, он увеличился на 7%. Причем, экспорт существенно превосходит импорт, что говорит о сбалансированности внешней торговли. Положительное сальдо внешней торговли страны за 9 месяцев с начала года составило 4,4 млрд. долларов. И глава государства выразил уверенность в том, что до конца текущего года эта цифра еще больше вырастет. А это, конечно, отражает как экономические успехи страны, так и оказывает положительное влияние на курс национальной валюты - маната. В свою очередь, это, конечно же, открывает большие возможности в сфере регулирования валютного рынка и является проявлением успешного развития страны.

А ведь правительство как раз поставило цель увеличить валютные резервы страны, несмотря на низкие цены на нефть на мировых рынках. Это и есть одно из главных условий экономической и политической независимости. Несмотря на рост расходов и увеличение числа задач, стоящих перед страной, правительство старается выполнять все задачи, для чего необходимы финансовые ресурсы.

Экономное использование валютных резервов вкупе с правильной инвестиционной программой позволили увеличить валютные резервы, которые сегодня находится на уровне 42 млрд. долларов. Причем, с начала года они выросли на 4,5 млрд. долларов.

«Наша политика является долгосрочной. Мы думаем о будущем нашей страны, долгосрочном и устойчивом развитии. Поэтому я еще раз хочу отметить, что наши валютные резервы и в целом экономические возможности являются основными условиями нашей независимости”, - сказал глава государства.

А ведь есть еще нефтегазовый сектор, который, что ни говори, а все же является основной сферой, обеспечивающей страну валютой. С начала года в этой сфере также произошли значительные события. Чего стоит только подписание нового Соглашения по блоку месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли». Успешно продолжается работа по проекту «Южный газовый коридор».

Но надо подчеркнуть и важность инфраструктурных проектов. В ближайшее время состоится официальная церемония открытия железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. Вообще, проекты, в которых принимает участие Азербайджан и инициатором которых во многих случаях он является, носят глобальный характер. Они способствуют еще большему укреплению позиции нашей страны в мире. И невозможно представить, на какие средства можно было проделать всю эту работу, если «Контракт века» не был бы подписан. Правда, сегодня наша основная цель – это развитие ненефтяного сектора, куда направляются основные усилия. Но без эффективного использования доходов от нефти, без накопления больших средства в Нефтяном фонде, направленных на инфраструктурные и другие проекты, нынешняя ситуация могла быть совершенно иной.

А сегодня пришло время обеспечить создание в стране логистических центров, рассчитанных на большой экспорт, в регионах уже начато их строительство. Уже несколько лет решаются вопросы с холодильными складами, зернохранилищами, другие вопросы, связанные с осущетсвлением большого экспорта. Ранее эта работа проводилась для того, чтобы не портилась продукция, для обеспечения хранения и внутреннего спроса. А сегодня экспортные возможности увеличиваются. Уже создан логистический центр в Шамкирском районе. Но и после этого требуются, как минимум, три больших логистических центра - в Центральном Аране, северной и южной зонах.

Реализуется также создание в районах промышленных зон. Недавно состоялось открытие промпарка в Нефтчале, промызоны создаются также в Балаханы, Масаллы, Мингячевире, Гаджикабуле. Эта работа будет продолжена и в будущем году. При этом все расходы на создание инфраструктуры, складов, производственных участков государство берет на себя. Сейчас идет процесс создания 38 агропарков, два из которых уже работают. Это также прибыльная сфера как для предпринимателей, так и для государства, они послужат росту валютных резервов страны. Все это поможет сократить зависимость от импорта и расширить экспорт. А следовательно послужит дальнейшему развитию страны.