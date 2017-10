США перебросили в Европу стратегические бомбардировщики

Пентагон во вторник перебросил на авиабазу в Великобритании два сверхзвуковых стратегических бомбардировщика B-1B Lancer, способных нести ядерное оружие. Об этом сообщили западные авиационные сайты, отслеживающие передвижения военной авиации.

Американские бомбардировщики из состава 7-го авиакрыла, вылетевшие с авиабазы Дайс (штат Техас), после девятичасового трансатлантического перелета приземлились в 12:30 по московскому времени на авиабазе Фэрфорд в Англии.

О задачах, которые должны будут выполнять самолеты с бортовыми номерами 86-0101 и 86-0105 и позывными соответственно MYTEE11 и MYTEE12, ничего неизвестно.

The B-1B Lancer bomber will rule the skies for another 20 years at least—via @TaskandPurpose https://t.co/1qWB8M11kL pic.twitter.com/4kT4qxZ4Jx