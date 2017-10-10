Украинский болельщик умер после поражения сборной

Во время отборочного матча чемпионата мира - 2018 между сборными Украины и Хорватии скончался украинский болельщик. Об этом сообщает «Эспресо».

На послематчевой пресс-конференции главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко выразил в данной связи свои соболезнования и предположил, что причиной случившегося мог стать сердечный приступ.

9 октября украинцы проиграли хорватам в заключительной встрече отборочного турнира к ЧМ-2018 со счетом 0:2. Они заняли третье место в группе I и не смогли квалифицироваться на чемпионат мира 2018 года. Шевченко объяснил провал команды низким уровнем чемпионата Украины и недостаточной конкурентной активностью среди игроков.