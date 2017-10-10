Президент Чехии предложил России выкупить Крым

Президент Чешской Республики Милош Земан считает потерю Украиной Крыма "решенным делом" и предлагает решить вопрос соответствующей денежной компенсацией Киеву. Об этом он сказал в Страсбурге в своем обращения к депутатам Парламентской ассамблеи Совета Европы, передает "Европейская правда".

"По моему мнению, будет какая-то компенсация для Украины – или в финансовой форме, или нефтью и газом", - подчеркнул он.

Президент Чехии признал незаконность аннексии Крыма, заявив, однако, что вопрос этот решен: "Крым – это аннексия, без сомнения. Это завершенное дело (fait accompli)".

Земан объяснил, что в случае упрямства Украины в вопросе о Крыме возможна "европейская война". Он процитировал бывшего немецкого президента Йоахима Гаука: "Если мы хотим забрать Крым и вернуть его Украине, это будет означать европейскую войну". "Мы должны избежать европейской войны, и вы должны это понять", - воззвал Земан к депутатам.