Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева во вторник посетила могилу своей матери, видного ученого-востоковеда Аиды Имангулиевой, на второй Аллее почетного захоронения по случаю дня рождения усопшей, сообщает АзерТАдж.
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева во вторник посетила могилу своей матери, видного ученого-востоковеда Аиды Имангулиевой, на второй Аллее почетного захоронения по случаю дня рождения усопшей, сообщает АзерТАдж.
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