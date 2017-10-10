Эксперт Минобразования Кямран Асадов: «Великая Армения - есть, а Кавказской Албании - нет»

Скандал вокруг учебника «Всеобщая история» для учеников 10 классов с картой, на которой изображена т.н. «Великая Армения», не стихает уже несколько дней.

Напомним, что ранее Минобразования признало данный факт, указав, что произошел он по причинам чисто техническим. При этом указывалось, что в версии учебника на азербайджанском и грузинском языках никакой "Великой Армении" на карте нет.

Однако эксперт в сфере образования и один из авторов учебника Кямран Асадов не согласен с такой постановкой вопроса, продолжая настаивать на том, что никакой ошибки в данном случае не имеется.

«Однозначно заявляю, что никакой ошибки в этой книге нет. Там приведена карта Римской империи. Там указаны области, которые входили в состав Римской империи. Но а у этой области есть название – Армения. Но это не сегоняшняя Армения, просто у нас на пустом месте подняли шумиху», - сказал он в своем интервью отечественным СМИ.

К.Асадов пояснил, что на пресловутой карте обозначены страны и территории в границах, существовавших в эпоху правления римских императоров Траяна и Адриана.

«При Амидской и Дзиравской битвах Армения была союзником Рима. Но, опять же повторяю, это не та Армения. Затем по договору между Византией и Римской империей Армения была разделена на Восточную и Западную. И она располагалась в Восточной Анатолии», - сказал Асадов.

Эксперт отметил, что писать историю, умалчивая исторические факты, невозможно.

«Армения является областью. И это - исторический факт. Ну давайте я сотру ее, а что написать на этом месте? Ребенок спросит меня, а что здесь располагалось? И что мне ему ответить? Безымянная территория Римской империи?», - возмущается эксперт.

В конце интервью К.Асадов все же признал, что авторы книги допустили одну серьезную ошибку, которая, однако, связана отнюдь не с наличием на карте Армении, но именно с отсутствием на ней же Кавказской Албании и Атропатены.