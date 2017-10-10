Подписаться на уведомления
 

Эксперт Минобразования Кямран Асадов: «Великая Армения - есть, а Кавказской Албании - нет»

Автор: Отдел информации 

Скандал вокруг учебника «Всеобщая история» для учеников 10 классов с картой, на которой изображена т.н. «Великая Армения», не стихает уже несколько дней.

Напомним, что ранее Минобразования признало данный факт, указав, что произошел он по причинам чисто техническим. При этом указывалось, что в версии учебника на азербайджанском и грузинском языках никакой "Великой Армении" на карте нет.

Однако эксперт в сфере образования и один из авторов учебника Кямран Асадов не согласен с такой постановкой вопроса, продолжая настаивать на том, что никакой ошибки в данном случае не имеется.

«Однозначно заявляю, что никакой ошибки в этой книге нет. Там приведена карта Римской империи. Там указаны области, которые входили в состав Римской империи. Но а у этой области есть название – Армения. Но это не сегоняшняя Армения, просто у нас на пустом месте подняли шумиху», - сказал он в своем интервью отечественным СМИ.

Кямран Асадов

К.Асадов пояснил, что на пресловутой карте обозначены страны и территории в границах, существовавших в эпоху правления римских императоров Траяна и Адриана.

«При Амидской и Дзиравской битвах Армения была союзником Рима. Но, опять же повторяю, это не та Армения. Затем по договору между Византией и Римской империей Армения была разделена на Восточную и Западную. И она располагалась в Восточной Анатолии», - сказал Асадов.

Эксперт отметил, что писать историю, умалчивая исторические факты, невозможно.

«Армения является областью. И это - исторический факт. Ну давайте я сотру ее, а что написать на этом месте? Ребенок спросит меня, а что здесь располагалось? И что мне ему ответить? Безымянная территория Римской империи?», - возмущается эксперт.

В конце интервью К.Асадов все же признал, что авторы книги допустили одну серьезную ошибку, которая, однако, связана отнюдь не с наличием на карте Армении, но именно с отсутствием на ней же Кавказской Албании и Атропатены.

2372 просмотров


Старости
Министр обороны Азербайджана поехал к Лукашенко за ракетной системой
Министр обороны Азербайджана поехал к Лукашенко за ракетной системой наши заметки
Наша погода
Сегодня 27° / 16°
11 Окт 20° / 14°
12 Окт 19° / 13°
13 Окт 18° / 12°

Наши деньги
1 USD   =   1.7002 AZN
1 EUR   =   2.0011 AZN
1 RUB   =   0.0292 AZN

Новостная лента

Европарламент о Крыме, но не о Карабахе наша реакция, оперативно
Московская полиция задержала азербайджанца с наркотическими пряниками
Эксперт Минобразования Кямран Асадов: «Великая Армения - есть, а Кавказской Албании - нет»
Мехрибан Алиева на могиле у матери фото
Президент Чехии предложил России выкупить Крым
Украинский болельщик умер после поражения сборной
Представитель «Карабаха» получил важное назначение в Европе
США перебросили в Европу стратегические бомбардировщики
Ильхам Алиев не разбрасывается непроверенными фактами по следам выступления президента
Грузинские политики зачастили в Москву haqqin.az из Грузии
Ара Папян: «Вступление Азербайджана в Евразийский союз – негативное развитие событий для Армении»
Азербайджанский посол на встрече с премьер-министром Пакистана
Испанский министр обвинил власти Каталонии в мятеже
Племянник Кадырова возглавил ГАИ
В Казахстане закрыли телеканал Симоньян
Генсек Совета Европы открыто поддержал Россию и Армению наша реакция, оперативно
Бинали Йылдырым: «Нам не нужно разрешение США»
В Москве ищут напавших на журналистку Латынину
Просинечки уходит в Словению
Хакеры Ким Чен Ына украли секреты Сеула
Дожди и сильный ветер в Баку
Туркменбаши написал две книги за несколько дней
Российская полиция нашла экстремизм в «Незнайке на луне»
Компания Evrostroy-SS: «Жильцы за 40 квадратов требуют 400 тысяч манатов» обновлено
Центробанк о новом курсе доллара
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться