Московская полиция задержала азербайджанца с наркотическими пряниками

Сегодня, 10 октября, стало известно, что в Москве был задержан мужчина по подозрению в передаче наркотиков в СИЗО. Об этом сообщает источник из ОМВД России по Войковскому району.

Согласно информации, инцидент произошёл в следственном изоляторе, расположенном на улице Выборгская в Москве. Сообщается, что уроженец Азербайджана передал для сидящего в СИЗО своего друга кондитерские изделия, у которых при проверке были выявлены признаки наличия наркотических веществ. Сотрудники правоохранительных органов задержали "доброхота" 1973 г.р., учинив ему допрос.

По результатам этого допроса и установлении вида наркотика в составе изъятых сластей задержанному и будет определена мера пресечения.