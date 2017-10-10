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Испанские компании уходят из Каталонии

 

Правительство Каталонии возлагает на испанские власти ответственность за то, что десятки компаний решили поменять свой юридический адрес из-за возможного объявления независимости региона, заявил на пресс-конференции официальный представитель Женералитета Жорди Турул, передает РИА Новости.

"Мы осуждаем активность испанского правительства в попытках нанесения ущерба каталонской экономике. Но, понимая всю серьезность этого, мы полностью уверены в каталонской экономике, которая представляет собой гораздо большее, чем просто солидные компании, решившие вдруг поменять свой юридический адрес. Нам это не нравится, но экономика наша очень крепка. Мы ведем переговоры со многими компаниями, чтобы понять, как мы можем им помочь", — заявил Турул, пресс-конференцию которого транслировал телеканал 24 Horas.

Также Турул предрек, что "компании эти как ушли, так через некоторое время и вернутся".

Так, страховая компания Catalana Occidente заявила во вторник, что переносит свой юридический адрес из Барселоны в Мадрид. Данное решение было принято советом директоров с целью "обеспечения нормального развития ее деятельности в рамках стабильности и с юридическими и экономическими гарантиями".

Таким образом на сегодняшний день десятки компании, в том числе банки Sabadell и CaixaBank, входящие в пятерку крупнейших банков страны, а также энергетическая компания Gas Natural Fenosa и крупнейшая дорожно-строительная фирма Abertis Infraestructuras, решили поменять свою налоговую прописку в связи с угрозой объявления независимости Каталонии в одностороннем порядке.

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