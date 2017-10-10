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Проверять или не проверять бизнесменов? Взятки или брак? реакция Минэкономразвития

Автор: Рашад Рустамов, отдел социума 

Как известно, осенью 2015 года в соответствии с Законом о приостановке проверок в сфере предпринимательства начал действовать двухгодичный мораторий на такой контроль со стороны государственных  структур. Срок моратория вот-вот истечет, но официальных сообщений о его продлении или прекращении пока не последовало.

Вместе с тем мнения по этому поводу высказываются самые разные. Представители бизнес-кругов, как правило, за то, чтобы запрет на проверки продолжал действовать, поскольку это позволило им определенную свободу в развитии своего бизнеса, а главное – спасло от необходимости давать взятки чиновникам.

Однако представители общественности, в частности НПО, утверждают, что для немалого числа предпринимателей отмена проверок предоставила условия для обогащения за счет потребителей.

Так будет все-таки продлен мораторий на проверки предпринимательской деятельности или нет? Чего ждать бизнесу и потребителям после нынешнего ноября?

С этим вопросом haqqin.az обратилcя в пресс- службу Министерства экономики.

«Президент Азербайджана Ильхам Алиев придает большое значение развитию частного сектора. Предприниматели в нашей стране в последние годы ощущают постоянную заботу главы государства. В этой связи приостановка проверок предпринимательской деятельности является важным шагом в этом направлении», - заявил глава пресс- службы Минэкономики Аббас Алиев.

Как отметил А.Алиевт, приостановление проверок дало очень важные результаты. Во время периодически проводимых Министерством экономики встреч с предпринимателями они выразили свою поддержку проводимым реформам. Бизнесмены поддержали приостановление проверок и отметили  важность продления сроков моратория.

«Поддерживая пожелание предпринимателей, Министерство экономики подготовило предложения, которые будут направлены соответствующим органам», - сообщил Аббас Алиев.  

Однако, по мнению руководителя Общественного объединения торговцев и предпринимателей Севгима Рахманова, если бы азербайджанские бизнесмены  работали честно и не пытались обмануть потребителей, то отпала бы всякая необходимость проверок.

«Но наши предприниматели, к сожалению, пользуясь отсутствием контроля, пытаются всучить покупателям просроченные и некачественные товары. Министерство экономики должно предотвращать подобное», - уверен С. Рахманов.

Севгим Рахманов

На вопрос haqqin.az, может ли Минэкономики контролировать предпринимателей не проводя проверок, представитель НПО, высказал мнение, что экономическому ведомству должно проводить постоянную работу с предпринимателями, призывая их к честности.

«Президент установил мораторий на проверки деятельности предпринимателей для того, чтобы защитить их от давления со стороны чиновников», - заявил haqqin.az  и глава Фонда борьбы с коррупцией Васиф Мовсумов.

Как отметил Мовсумов, чиновники в свое  время использовали проверки для обирания предпринимателей.

«В Грузии пошли еще дальше. В этой стране просто ликвидировали структуры, которые донимали предпринимателей своими проверками. Думаю, что со временем и в Азербайджане со временем деятельность таких структур также будет прекращена», - отметил глава Фонда.

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