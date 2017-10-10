В Анкаре демонстрантов разогнали резиновыми пулями

Полиция Анкары применила водометы, пластиковые пули и слезоточивый газ для разгона участников запрещенной властями акции, которая была посвящена второй годовщине самого крупного в истории страны теракта, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Evrensel.

Несмотря на то, что массовая акция была запрещена, около 150 митингующих пытались прорваться к месту исторического теракта через оцепление полиции. По меньшей мере семь человек из них были задержаны.

Десятого октября 2015 года в результате взрывов, произведенных двумя террористами-смертниками в районе железнодорожного вокзала Анкары, погибли 102 участника митинга против всплеска насилия на юго-востоке страны, где с июля 2015 года возобновился тюрко-курдский конфликт. По заявлению столичной прокуратуры, теракт был организован турецкой ячейкой террористической группировки «Исламское государство».