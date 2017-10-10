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Атамбаев наехал на США и Узбекистан

 

Глава Кыргызстана Алмазбек Атамбаев в интервью президенту аналитического центра Eurasia Group и обозревателю Time Иэну Бреммеру рассказал о том, как был шокирован решением правительства США передать Узбекистану  328 бронемашин.

"Я был большим поклонником Обамы, но я был в большом шоке от действий правительства США и его Государственного департамента. Например, в 2014 году, когда покойный узбекский президент Каримов сказал: «наверное, в регионе будет война», США передали безвозмездно Узбекистану 328 бронемашин сразу после его заявления и в течение 4 месяцев. Инвестиции и помощь из США не идут демократическому Кыргызстану, а Узбекистан получает 328 бронемашин, каждая из которых стоит больше полумиллиона долларов", - отметил Атамбаев, отвечая на вопрос о взаимоотношениях США и Кыргызстана.

"После того как это случилось, к нам приезжал госсекретарь Джон Керри, и я спросил его, как вы могли сделать такое в то время, как вы так громко говорите про демократию? Я 6 лет был президентом, и я всегда видел такое отношение со стороны США — правительства, не народа", - добавил Атамбаев.

"...Что касается США, мы поняли, что все, что им важно, — это нефть, газ и другие интересы, которые у них есть. Демократия в мире США не нужна. Я был разочарован Обамой. И сегодняшний президент говорит о том, что будет заниматься только делами самих США", - отметил Атамбаев.

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