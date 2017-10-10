Эрдоган: «Ни один мой министр не встретится с послом США»

Ни один министр Турции не согласится на встречу с послом США в Анкаре, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник в Белграде на совместной с президентом Сербии Александром Вучичем пресс-конференции.

Эрдоган отметил, что Турции необходимо задуматься над тем, каким образом члены организации Фетхуллаха Гюлена сумели проникнуть в ряды работников названного посольства.

Также Эрдоган указал, что посол Джон Басс не представляет США в Турции.

Напомним, что ранее министр юстиции Турции Абдульхамит Гюль уже отклонил просьбу посла США Джона Басса о встрече.