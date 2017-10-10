Испанская полиция оцепила парламент Каталонии

За несколько часов до начала заседания парламента Каталонии, на котором, как ожидается, глава регионального правительства Карлес Пучдемон официально объявит о независимости региона от Испании, полиция усиливает меры безопасности, сообщает AP.

Полиция и Гражданская гвардия взяли под охрану общественные здания и преградили доступ в парк, примыкающий к территории парламента Каталонии в Барселоне.

Выступление Пучдемона ожидается в 18:00. К этому времени сторонники независимости Каталонии намерены начать манифестацию перед зданием парламента автономии. Несколькими днями ранее на улицы города вышли сотни тысяч противников отделения региона от Испании.